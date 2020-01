క్రికెట్‌లో ఇదొక అరుదైన క్యాచ్‌.. వీడియో

క్రికెట్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఎన్నో అరుదైన క్యాచ్‌లు చూశాం. కాని చ‌క్క‌ని నైపుణ్యంతో బౌండ‌రీ లైన్ ద‌గ్గ‌ర బంతిని ఒడిసిప‌ట్ట‌డం కొంద‌రికే చెల్లింది. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా బిగ్ బాష్ లీగ్‌లో నాత‌న్ ఎల్లీస్ చ‌క్క‌ని క్యాచ్ ప‌ట్టుకొని ఔరా అనిపించాడు. సిడ్నీ థండ‌ర్స్‌, హోబ‌ర్ట్ హ‌రికేన్స్ మ‌ధ్య జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా భారీ షాట్‌కి ప్ర‌య‌త్నించ‌గా, బంతి గాల్లోకి లేచింది. అయితే బాల్ కింద‌కి వ‌స్తుంద‌నుకున్న ఫీల్డ‌ర్ వెంట‌నే అప్ర‌మ‌త్త‌మై పైకెళ్తున్న‌బంతిని చ‌క్క‌గా అందుకున్నాడు. దీంతో ఖ‌వాజా 12వ ఓవ‌ర్‌లో పెవీలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు.

Nathan Ellis did not look like catching this! #BBL09 pic.twitter.com/B0J3mkN4t9 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 11, 2020