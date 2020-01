INDvSL: ఆ మ్యాచ్‌ గుర్తుందా..

ఇండోర్‌లో టీమ్‌ఇండియాకు ఏమాత్రం పోటీనివ్వలేకపోయిన శ్రీలంక ఆఖరి పోరులోనైనా ఆకట్ట్టుకోవాలని చూస్తోంది. రెండో టీ20లో ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టిన కోహ్లీసేన నేడు పుణె వేదికగా జరిగే ఆఖరి టీ20లోనూ శ్రీలంకను చిత్తు చేయాలని పట్టుదలతో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో తుది జట్టులో కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. టీ20 ప్రపంచకప్‌ నేపథ్యంలో రిజర్వ్‌ బెంచ్‌ను పరీక్షించాలని టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం శ్రీలంక బలహీనంగా ఉండటంతో బ్యాటింగ్‌ బెంచ్‌ను టెస్టు చేయాలనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. తుది జట్టులో చోటు కోసం కొన్నాళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న మనీశ్‌ పాండే, సంజు శాంసన్‌లకు ఈ మ్యాచ్‌లో చోటు దక్కే ఛాన్స్‌ ఉంది. రెండో టీ20లో నిదానంగా ఆడిన ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌ తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నాడు. ఇప్పటికే మూడు టీ20ల సిరీస్‌లో భారత్‌ 1-0తో ఆధిక్యంలో ఉంది.

నాలుగేండ్ల క్రితం ఇక్కడ జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. 2016 ఫిబ్రవరిలో శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టీ20లో టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌.. 18.5 ఓవర్లలో 101 పరుగులకు ఆలౌటైంది. రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ (31) టాప్‌ స్కోరర్‌. సురేశ్‌ రైనా (20), యువరాజ్‌ సింగ్‌ (10) మినహా మరెవరూ రెండంకెల స్కోరు చేయలేకపోయారు. కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ (2)తో పాటు రోహిత్‌ శర్మ (0), శిఖర్‌ ధవన్‌ (9), అజింక్యా రహానే (4), హార్దిక్‌ పాండ్యా (2), రవీంద్ర జడేజా (6) విఫలమయ్యారు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో చండీమల్‌ (35), కపుగేదర (25) రాణించడంతో లంక 18 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 105 పరుగులు చేసింది. పుణె పిచ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌తో పాటు పేసర్లకు కూడా సహకరించవచ్చు. సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో మంచు ప్రభావం ఉంటుంది.



రాత్రి 7 నుంచి స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌లో..





In Action 📸📸

Bowlers going full tilt ahead of the final T20I in Pune 💪#TeamIndia #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/4ufGEXsNAN — BCCI (@BCCI) January 9, 2020