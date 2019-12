ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు వెచ్చించిన మొత్తం ఎంతో తెలుసా?

కోల్‌కతా: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)-2020 కోసం నిర్వహించిన ఆటగాళ్ల వేలంలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు విపరీతంగా పోటీపడ్డాయి. ఆసీస్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌ ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధర రూ.15.5కోట్లు పలికిన విదేశీ క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. లీగ్‌ చరిత్రలో ఓవరాల్‌గా అత్యధిక ధర పలికిన నాలుగో ఆటగాడు కమిన్సే. రూ.2కోట్ల ప్రారంభ ధరతో కమిన్స్‌ వేలం మొదలవగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు అతని కోసం పోటీపడ్డాయి. ఐతే అనూహ్యంగా కోల్‌కతా బరిలోకి దిగి.. ఆఖరికి కమిన్స్‌ను దక్కించుకుంది. ఐపీఎల్‌-2020 వేలంలో 13 మంది ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లను ఫ్రాంఛైజీలు కొనుగోలు చేయగా.. వారి కోసం 41శాతం(ఫ్రాంఛైజీలు ఖర్చు చేసిన మొత్తంలో) మొత్తాన్ని వీరి కోసం వెచ్చించాయి. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు అక్షరాల రూ.58.25కోట్లు ఖర్చు చేయడం విశేషం. ఇంగ్లాండ్‌ క్రికెటర్ల కోసం రూ.17.75కోట్లు, వెస్టిండీస్‌ వీరుల కోసం రూ.17.25 కోట్లు వెచ్చించాయి.

వేలంలో మెరిసిన కంగారూలు..!



మాక్స్‌వెల్‌(రూ.10.75కోట్లు)- పంజాబ్‌

కౌల్టర్‌ నైల్‌(8)-ముంబై

మార్కస్‌ స్టాయినీస్‌(4.80)-ఢిల్లీ

అరోన్‌ ఫించ్‌(4.40)-బెంగళూరు

కేన్‌ రిచడర్స్‌సన్‌(4)-బెంగళూరు

అలెక్స్‌ కేరీ(2.40)-ఢిల్లీ

జోష్‌ హేజిల్‌వుడ్‌(2)-చెన్నై

మిచెల్‌ మార్ష్‌(2)-హైదరాబాద్‌

క్రిస్‌లిన్‌(2)-ముంబై

టామ్‌ బాంటన్‌(కోటి)-కోల్‌కతా

ఆండ్రూ టై(కోటి)-రాజస్థాన్‌

ఫిలిప్పీ(20లక్షలు)-బెంగళూరు

క్రిస్‌ గ్రీన్‌(20లక్షలు)-కోల్‌కతా

