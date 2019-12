విజృంభించిన భారత బ్యాట్స్‌మెన్.. విండీస్‌కు భారీ టార్గెట్

విశాఖపట్నం: విండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత బ్యాట్స్‌మెన్ విజృంభించారు. అచ్చొచ్చిన విశాఖ మైదానంలో ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ(159: 138 బంతుల్లో 17 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), లోకేష్ రాహుల్(102: 104 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సెంచరీలతో చెలరేగగా.. మిడిలార్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ అర్ధసెంచరీ(53)తో రాణించాడు. రాహుల్, కెప్టెన్ కోహ్లి వెంటవెంటనే ఔటయినప్పటికీ.. శ్రేయాస్ అయ్యర్‌తో రోహిత్ అర్ధసెంచరీ భాగస్వామ్యం నెలకోల్పాడు. ఒకానొక సమయంలో డబుల్ సెంచరీ చేస్తాడనుకున్న రోహిత్ భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి ఔటయ్యాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన రిషభ్ పంత్ బౌండరీలు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. రిషభ్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న శ్రేయాస్.. రోస్టన్ ఛేజ్ బౌలింగ్‌లో ఏకంగా 4 సిక్సర్లు బాదాడు. సిక్సర్లే ధ్యేయంగా బ్యాటింగ్ చేసిన పంత్(39).. భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి కీమోపాల్ బౌలింగ్ లో ఔటయ్యాడు. చివర్లో కేదార్ జాదవ్ 10 బంతుల్లో 3ఫోర్లతో 16 పరుగులు సాధించాడు. మొత్తం 50 ఓవర్లు బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా 5 వికెట్ల నష్టానికి 387 పరుగులు చేసింది. విండీస్ బౌలర్లలో కాట్రెల్ 2వికెట్లు పడగొట్టగా.. కీమో పాల్, జోసెఫ్, పొలార్డ్ తలో వికెట్ తీశారు.

Innings Break!

An absolute run fest here in Visakhapatnam as #TeamIndia post a mammoth total of 387/5 on the board, courtesy batting fireworks by Rohit (159), Rahul (102), Shreyas (53), Rishabh (39).#INDvWI pic.twitter.com/rDgLwizYH4

