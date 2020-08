న్యూఢిల్లీ: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీదారు షియోమీ కంపెనీ రెడ్‌మీ 9 సిరీస్‌లో కొత్త ఫోన్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నుంది. భారత్‌లో ఆగస్టు 27న బడ్జెట్‌ ఫోన్‌ రెడ్‌మీ 9 వేరియంట్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అమెజాన్‌ ఇండియా ద్వారా ఫోన్లను విక్రయిస్తామని షియోమీ పేర్కొంది. రెడ్‌మీ 9ఏ లేదా రెడ్‌మీ 9సీ ఫోన్లకు రెడ్‌మీ 9 రీ బ్రాండెడ్‌ వెర్షన్‌గా ఉండొచ్చని తెలుస్తున్నది. భారత్‌లో రెడ్‌మీ 9 సిరీస్‌లో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌చేయబోతున్నట్లు షియోమీ ఇండియా మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ మను కుమార్‌ జైన్‌ ట్విటర్లో వెల్లడించారు.

