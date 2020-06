న్యూఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ షియోమీ భారత్‌లో మరో కొత్త ప్రొడక్ట్‌ను లాంచ్‌ చేయనుంది. గత ఫిబ్రవరిలో ఎంఐ ఎలక్ట్రిక్‌ టూత్‌ బ్రష్‌ T300ను ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. దీని ధర రూ.1299గా నిర్ణయించింది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 25 రోజుల పాటు పనిచేయనుంది. త్వరలో 'ఎలక్ట్రిక్‌ టూత్‌బ్రష్‌ ప్రొ'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల ‌ చేయనున్నట్లు షియోమీ తెలిపింది. తాజాగా నూతన మోడల్‌కు సంబంధించిన టీజర్‌ను ఎంఐ ఇండియా ట్విటర్లో రిలీజ్‌ చేసింది. దంతాలను రెండు వైపులా శుభ్రపరచుకోవడానికి ఎలక్ట్రిక్‌ బ్రష్‌ సహకరించనుందని కంపెనీ చెబుతున్నది.

