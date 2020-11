బ్లాక్‌ ఫ్రైడే సేల్‌...భారీ డిస్కౌంట్లు

ముంబై: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ షియోమీ భారత్‌లో నాలుగు రోజుల పాటు బ్లాక్‌ఫ్రైడే సేల్‌ నిర్వహిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, స్మార్ట్‌వేరబుల్స్‌, ఇయర్‌ఫోన్లు, ట్రిమర్లు, పవర్‌ బ్యాంకులు, ఇయర్‌ బడ్స్‌ తదితర ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు డిస్కౌంట్లు పొందనున్నారు. ఎంఐ డాట్‌కామ్‌, అమెజాన్‌ ఇండియా, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, రిటైల్‌స్టోర్లలో సేల్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. రూ .2,299 విలువ గల ఎంఐ బ్యాండ్ 4 రూ .1,999 ధరకే లభిస్తోంది.

ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఎంఐ వాచ్ రివాల్వ్ పై వెయ్యి రూపాయల తగ్గింపునివ్వడంతో రూ. 9,999కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగంలో రెడ్‌మి 9 ప్రైమ్, రెడ్‌మీ నోట్‌ 9 ప్రొ, రెడ్‌మీ 9ఐ, రెడ్‌మీ నోట్‌8 ఉత్పత్తులపై గరిష్ఠంగా వెయ్యి రూపాయల డిస్కౌంట్‌ ప్రకటించింది. చాలా ఉత్పత్తులపై షియోమీ గ్రేట్‌ డీల్స్‌ ప్రకటించింది. బ్లాక్‌ఫ్రైడే సేల్‌ నవంబర్‌ 29తో ముగియనుంది.

