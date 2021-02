ప్ర‌పంచంలోనే ఎక్కువ మంది ఉప‌యోగించే ఇన్‌స్టాంట్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్‌. ఈ సంస్థ గురువారం (ఫిబ్ర‌వరి 25)తో 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ పుష్క‌ర కాలంలో సంస్థ సాధించిన ఘ‌న‌త‌ల‌ను చెబుతూ 12వ వార్షికోత్స‌వాన్ని సెల‌బ్రేట్ చేసుకుంటోంది. ఈ సంద‌ర్భంగా వాట్సాప్ ద్వారా వెళ్తున్న మెసేజ్‌లు, వాయిస్ కాల్స్‌, వీడియో కాల్స్ గణాంకాల‌ను పంచుకుంది. ఈ 12 ఏళ్ల‌లో వాట్సాప్ ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా 200 కోట్ల మంది యూజ‌ర్ల‌ను సొంతం చేసుకుంది.



వాట్సాప్ నుంచి ప్ర‌తి నెలా ఈ 200 కోట్ల మంది యూజ‌ర్లు ఏకంగా ప‌ది వేల కోట్ల మెసేజ్‌లు వెళ్తున్న‌ట్లు ఆ సంస్థ వెల్ల‌డించింది. అంతేకాదు రోజుకు 100 కోట్ల కాల్స్ కూడా వాట్సాప్ నుంచి వెళ్తుండ‌టం విశేషం. ఇక యూజ‌ర్ల ప్రైవ‌సీకి క‌ట్టుబ‌డి ఉంటామ‌ని వాట్సాప్ మ‌రోసారి స్ప‌ష్టం చేసింది. త‌మ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఎప్ప‌టికీ ఎండ్‌-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్ష‌న్ ఉంటుంద‌ని కూడా తేల్చి చెప్పింది.

More than two billion users turn to WhatsApp each month to send 100 billion messages and to connect more than one billion calls each day. We are and will continue to be committed to your privacy with end-to-end encryption. Always and forever. Happy 12 years WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg