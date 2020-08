ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే కరోనా వ్యాక్సిన్ సిద్ధం చేసిన అమెరికా

వాషింగ్టన్ : అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు కొవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ వ్యాక్సిన్ ను ముక్కు ద్వారా ఇస్తారు. తొలుత ఎలుకలపై పరీక్షించగా ఫలితాలు సమర్థవంతంగా నిరూపణ అయ్యాయి. ఈ వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేసే బృందంలో వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పరిశోధకులు ఉన్నారు. టీకా మోతాదు ఇచ్చిన ఎలుకలలో రోగనిరోధకత, వైరస్-పోరాట తటస్థీకరణ ప్రతిరోధకాలు పెరిగాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ముక్కు, శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై దీని ప్రయోజనాలు కనిపించాయి.



వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పరిశోధకుడు మైఖేల్ ఎస్. డైమండ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ వ్యాక్సిన్ మోతాదు ఎలుకలలో వ్యాప్తిని నివారించడంలో విజయవంతమైంది. ముక్కు ఎగువ భాగంలో రోగనిరోధక శక్తి అభివృద్ధి చెంది కరోనా వైరస్ ప్రవేశం నిరోధించబడింది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉన్నాయి.

ఒకటి లేదా రెండు మోతాదుల వ్యాక్సిన్ మాత్రమే

సెల్ అనే జర్నల్‌లో ప్రచురించిన పరిశోధన ప్రకారం.. పరిశోధకులు కరోనా సోకిన ఎలుకలకు వ్యాక్సిన్ మోతాదులను ఇచ్చారు. రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన వేగంగా పెరిగిందని పరీక్షల్లో తేలింది. టీకా ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లు, మంట, కరోనా ప్రమాదాల నుంచి రక్షిస్తుంది. సాధారణంగా టీకా యొక్క ఒకటి లేదా రెండు మోతాదులు సరిపోతాయి. కానీ, ఎలుకల ఊపిరితిత్తులలో కనిపించే వైరస్ అధిక స్థాయిలో ఉంటుంది. అందుకని ఎక్కువ మోతాదులో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వవలసి వచ్చింది. పరిశోధకుడు మైఖేల్ డైమండ్ ప్రకారం.. టీకా యొక్క మొదటి మోతాదు ఎలుకలలో వైరస్-న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ స్థాయిని పెంచింది. ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన పరీక్షల ఫలితం ఏమిటంటే.. టీకా ChAd SARS-CoV-2-S వైరస్ల నుంచి రక్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండి, దాని ప్రసారాన్ని నిరోధించగలదు. టీకా సాయంతో ఎలుకలను వ్యాప్తి నుంచి రక్షించవచ్చు.

టీకా చాలా కాలంగా ఉన్నదని పరిశోధకుడు మైఖేల్ డైమండ్ చెప్పారు. ఎలుకల్లో తిరిగి వ్యాప్తి లేదని, త్వరలో దీనిని ఇతర జంతువులపై పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఇది వైరస్ ను నివారించడానికి, అంటువ్యాధి పరిధిని తగ్గించటానికి సహాయపడుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

