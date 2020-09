దుబాయ్‌: మరో రెండు రోజుల్లో ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) 13వ సీజన్‌ ఆరంభంకానుంది. అన్ని జట్లు కూడా రెండు వారాల పాటు పూర్తిగా ఫిట్‌నెస్‌, ట్రైనింగ్‌కే సమయాన్ని కేటాయించాయి. టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్లు జట్టు కూర్పుపై కసరత్తులు చేస్తున్నాయి. జట్టును రెండు గ్రూపులుగా విభజించి ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లు నిర్వహిస్తున్నాయి. తాజాగా రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు(ఆర్‌సీబీ) సన్నాహాక మ్యాచ్‌ నిర్వహించింది. ఇంట్రా స్క్వాడ్‌ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో స్పిన్నర్‌ యుజువేంద్ర చాహల్‌ జట్టు ఆర్‌సీబీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ టీమ్‌ను ఓడించింది.

చాహల్‌ టీమ్‌లో ఏబీ డివిలియర్స్‌, దేవ్‌దత్‌, ఉమేశ్‌ యాదవ్‌, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ ఉన్నారు. మరోవైపు కోహ్లీ జట్టులో వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, డేల్‌ స్టెయిన్‌, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, పార్థీవ్‌ పటేల్‌ ఉన్నారు. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన చాహల్‌ టీమ్‌లో డివిలియర్స్‌(43: 33 బంతుల్లో) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. నాలుగు ఓవర్లు వేసిన సుందర్‌ 11 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు తీశాడు. అహ్మద్‌(3/13) మెరుగైన ప్రదర్శనే చేశాడు. ఈనెల 21న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆర్‌సీబీ తన తొలి మ్యాచ్‌లో తలపడనుంది.

Bold Diaries: RCB Intra Squad Practice Match



