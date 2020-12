శాంసంగ్ నుంచి మానవ కంటి కన్నా శక్తివంతమైన కెమెరా

దక్షిణ కొరియాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ 600 ఎంపీ కెమెరా సెన్సార్‌ను డెవలప్ చేస్తున్నది. టిప్స్‌టర్‌ ఐస్‌యూనివర్స్‌ ట్వీట్టర్‌ ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడి చేసింది. నిజంగానే శామ్‌సంగ్ 600 ఎంపీ కెమెరా సెన్సార్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లుగా టిప్స్‌టర్ పేర్కొన్నది.



టిప్స్‌టర్‌ వెల్లడించిన విషయాల ప్రకారం.. 4కే, 8కే వీడియో రికార్డింగ్ టెక్నాలజీ కోసం శాంసంగ్ ఈ భారీ కెమెరా సెన్సార్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నది. మనిషి కంటి (576 ఎంపీ) కంటే చాలా శక్తివంతమైన కెమెరా సెన్సార్‌ కానున్నది. సాధారణంగా మన కండ్లకు కనిపించని వాటిని ఈ కెమెరా సెన్సార్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేయవచ్చు. శాంసంగ్ కెమెరా ఐసోసెల్‌ 600 ఎంపీ సెన్సార్‌పై పనిచేస్తుంది. వీడియో తీసేటప్పుడు జూమ్ చూస్తే.. 4కే, 8కే వరకు వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం శాంసంగ్ భారీ 600 ఎంపీ కెమెరా సెన్సార్ తీసుకొస్తే.. స్మార్ట్ ఫోన్ పై స్పేస్ ఎక్కువ భాగం దీనికే సరిపోయేలా కనిపిస్తున్నది. కెమెరా బంప్ 22 ఎంఎం ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 12 శాతం స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ కెమెరా సెన్సార్ డెవలపింగ్ స్టేజ్‌లోనే ఉన్నది. భవిష్యత్‌లో ఈ భారీ కెమెరా సెన్సార్ తీసుకొచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శాంసంగ్ యాజమాన్యం ఇప్పటివరకు దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh