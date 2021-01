న్యూఢిల్లీ: సౌత్‌కొరియా టెక్‌ దిగ్గజం శాంసంగ్‌ ఫ్లాగ్‌షిప్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ గెలాక్సీ ఎస్‌ 21ను జనవరి 14న విడుదల చేయనుంది. ఆసక్తిగల కొనుగోలుదారులు రూ.2వేల టోకెన్‌ మొత్తాన్ని చెల్లించి రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్లను ప్రీ-బుక్‌ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌లో గెలాక్సీ ఎస్ 21, గెలాక్సీ ఎస్ 21 +, గెలాక్సీ ఎస్ 21 అల్ట్రా మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్‌ ట్రిపుల్‌ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

తాజాగా కంపెనీ షార్ట్‌ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. జనవరి 14న రాత్రి 8 గంటలకు తదుపరి గెలాక్సీ సిరీస్‌ను లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. జనవరి 14 వరకు గెలాక్సీ ఎస్ 21 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను శాంసంగ్‌ ఇ-స్టోర్, శాంసంగ్‌ షాప్ యాప్‌లో ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా బుక్‌ చేసుకున్న వారు రూ .3,849 విలువైన ఫోన్ కవర్‌ను కూడా ఉచితంగా పొందొచ్చు.

It’s everything you’ll want to hear. #SamsungUnpacked on January 14, 2021 at 8 PM. Visit https://t.co/fK7qMn6Ltf to watch the livestream. Make an #EpicResolution for 2021 and fulfill it with the next Galaxy. Register now: https://t.co/n4su1sPC3Q pic.twitter.com/iXPCWtUQT5