న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ ఒప్పో మరో అద్భుత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను త్వరలో భారత్‌లో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. రెనో 5 ప్రొ 5G ఫోన్‌ను జనవరి 18న మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు విడుదల చేస్తామని ఒప్పో మంగళవారం ధ్రువీకరించింది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 1000+ చిప్‌సెట్‌తో దేశంలో విడుదలకాబోతున్న మొదటి ఫోన్‌ ఇదే కావడం విశేషం.

చైనాలో ఈ ఫోన్‌ను గత డిసెంబర్‌లోనే విడుదల చేశారు. చైనాలో 8GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ .38,200కాగా 12GB + 256GB వేరియంట్‌ ధర రూ. 42,700గా నిర్ణయించారు. ఒప్పో ఫోన్ అరోరా బ్లూ, మూన్‌లైట్‌ నైట్, స్టార్రి నైట్ కలర్లలో అందుబాటులో ఉంది.

Ready to experience the next best thing of the 5G world?

Get your hands on the fabulous and truly limitless #OPPOReno5Pro with 5G connectivity, futuristic videography capabilities and other infinite features. #LiveTheInfinite

Know more: https://t.co/KiM3VMc41v pic.twitter.com/pPQ14lX0oL