న్యూఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్స్ త‌యారీ సంస్థ షియోమీ.. రెడ్‌మీ సిరీస్‌లో నోట్ 9 ప్రొ, నోట్ 9 ప్రొ మ్యాక్స్ పేరిట రెండు నూత‌న స్మార్ట్‌ఫోన్లను భార‌త్‌లో విడుద‌ల చేసిన విషయం తెలిసిందే. మే 12వ తేదీన నోట్‌ 9 ప్రొ మ్యాక్స్‌ ఫోన్ల ఫస్ట్‌ సేల్‌ నిర్వహించారు. కస్టమర్ల నుంచి అనూహ్య స్పందన రావడంతో బుధవారం మధ్యాహ్నం కూడా రెండోసారి అమ్మకాలు ప్రారంభించారు.

అద్భుత ఫీచర్లతో తీసుకొచ్చిన ఫోన్‌కు వినియోగదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ ఫోన్‌ కోసం ఫ్లాష్ సేల్ నిర్వహించగా నిమిషాల్లోనే స్టాక్ మొత్తం అయిపోయిందని షియోమీ ఇండియా చీఫ్‌ మను కుమార్‌ జైన్‌ తెలిపారు. వచ్చే వారం అమెజాన్‌ ఇండియా, ఎంఐ డాట్‌కామ్‌ ద్వారా ఫోన్లు విక్రయిస్తామని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.



6GB/64GB వేరియంట్‌ ధర రూ. 16,499



6GB/128GB వేరియంట్‌ ధర రూ. 17,999



8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌ ధర రూ. 19,999



Today's sale of #RedmiNote9ProMax went out of stock within mins. Thank you all.



Did not get a chance to buy today? Don't worry! Our amazing factory team is working very hard to bring more supply next week. Stay tuned! #Xiaomi ❤️ #RedmiNote #ILoveRedmiNote https://t.co/2jlWB6HpnH