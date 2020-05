ముంబై: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్స్ త‌యారీ సంస్థ షియోమీ.. రెడ్‌మీ సిరీస్‌లో నోట్ 8 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అమ్మకాలను ప్రారంభించింది. షియోమీ రెడ్‌మీ నోట్‌ ప్రొ ఫోన్లను ఇ-కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చని రెడ్‌మీ ఇండియా తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లను అమెజాన్‌, ఎంఐ డాట్‌కామ్‌, ఆఫ్‌లైన్‌ రిటైల్‌ స్టోర్ల ద్వారా మాత్రమే విక్రయించారు. గతేడాది రెడ్‌మీ నోట్‌ 8 ప్రొను భారత్‌లో ఆవిష్కరించారు. పాపులర్‌ బడ్జెట్‌ ఫోన్‌గా పేరొందిన రెడ్‌మీ నోట్‌ 8 ప్రొ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఫోన్‌ ప్రారంభ ధర రూ. 15,999గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్‌ మూడు వేరియంట్లలో లభించనుంది.



మూడు వేరియంట్ల ధరలు ఇలా..



6+64GB ధర రూ.15,999



6+128GB ధర రూ.16,999

8+128GB. ధర రూ.18,999

Good news! #RedmiNote8Pro is now available on @Flipkart. Grab yours today.



RT to spread the word. pic.twitter.com/G3cY5ghC14