న్యూఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ షియోమీ త్వరలో మరో ఫ్లాగ్‌షిప్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న రెడ్‌ నోట్‌ సిరీస్‌లో సరికొత్త ఫోన్‌ వచ్చే నెలలో లాంచ్‌ చేయనుంది. రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 సిరీస్‌ ఫోన్‌ను మార్చి 10న భారత్‌లో ఆవిష్కరించనున్నట్లు షియోమీ ప్రకటించింది. రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 సిరీస్‌లో రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 4జీ, రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 5జీ, రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 ప్రొ 4జీ, రెడ్‌మీ నోట్‌ 10 ప్రొ 5జీ మోడళ్లు విడుదలకానున్నట్లు తెలుస్తున్నది. 2014లో మొదటిసారిగా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన షియోమీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20కోట్లకు పైగా రెడ్‌మీ నోట్‌ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లను విక్రయించింది.

