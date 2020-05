న్యూఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన స్మార్ట్‌ఫోన్ల తయారీ సంస్థ షియోమీ..రెడ్‌మీ ఇయర్‌ బడ్స్‌ S ను భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. రెండు వారాల క్రితం ఎంఐ ట్రూ వైర్‌లెస్‌ ఇయర్‌ఫోన్స్‌ 2(ధర రూ.4,499)ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. రెడ్‌మీ ఇయర్‌ బడ్స్‌ ఎస్‌ ధర రూ.1,799గా నిర్ణయించారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే ఇయర్‌ఫోన్‌లు నాలుగు గంటలు నడుస్తాయి. ఛార్జింగ్‌ కేసు ద్వారా అదనపు ఛార్జ్‌లను జతచేస్తే 12 గంటల పాటు పనిచేస్తాయి. ఇయర్‌ ఫోన్‌ కేవలం బ్లాక్‌ కలర్‌లోనే లభించనుండగా.. కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్‌ 5.0తో ఉపయోగించారు.



