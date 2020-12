ముంబై: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ షియోమీ త్వరలో రెడ్‌మీ 9 సిరీస్‌లో మరో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. రెడ్‌మీ 9 పవర్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను డిసెంబర్‌ 17న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత్‌లో ఆవిష్కరించనున్నట్లు రెడ్‌మీ ఇండియా ట్విటర్లో ప్రకటించింది.



రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో పవర్ ప్యాక్డ్ డిస్‌ప్లే, ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ, ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రెడ్‌మీ 9 పవర్‌ నాలుగు కలర్లలో అందుబాటులో ఉండనుంది. 48ఎంపీ ట్రిపుల్‌ రియర్‌ కెమెరా సెటప్‌, 4జీబీ ర్యామ్‌, 128జీబీ స్టోరేజ్‌, 8 మెగా పిక్సల్‌ ఫ్రంట్‌ కెమెరా ఇందులో ఉండనున్నాయి. ఇ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ అమెజాన్‌ ద్వారా ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయొచ్చు.

