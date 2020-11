న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ త్వరలో రియల్‌మీ X7 సిరీస్‌లో రెండు కొత్త మోడళ్లను ఆవిష్కరించనుంది. రియల్‌మీ ఎక్స్‌7, ఎక్స్‌7 ప్రొ పేరుతో వచ్చే నెలలో వీటిని భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేయనుంది. 5జీ టెక్నాలజీతో ఎక్స్‌ 7 సిరీస్‌ ఫోన్లను డిజైన్‌ చేశామని రియల్‌మీ ఇండియా సీఈవో మాధవ్‌ సేత్‌ సోషల్‌మీడియాలో ప్రకటించారు.

6.55 అంగుళాల అమోల్డ్‌ డిస్‌ప్లే, 4,500 mAh బ్యాటరీ కలిగిన రియల్‌మీ ఎక్స్‌ 7 ప్రొ 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర చైనాలో రూ.24,700గా ఉంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో క్వాడ్‌ కెమెరా(64 +8+2+2MP) సెటప్‌ ఉండగా ముందు భాగంలో 32 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.

