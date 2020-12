స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ మూడు కొత్త ప్రొడక్టులను భారత్‌లో ఆవిష్కరించింది. రియల్‌మీ వాచ్‌ ఎస్‌, రియల్‌మీ వాచ్‌ ఎస్‌ ప్రొ పేర్లతో వేరబుల్ డివైజ్‌లతో పాటు రియల్‌మీ బడ్స్‌ ఎయిర్‌ ప్రొ ఎడిషన్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. వాచ్‌ ఎస్‌ ప్రొలో 14 రోజులు బ్యాటరీ లైఫ్, ఇన్‌బిల్ట్‌ జీపీఎస్‌, 1.3 అంగుళాల ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లే ఉండగా వాచ్‌ ఎస్‌ 1.3 అంగుళాల ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లే 15 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్‌ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రెండింటి సైజులో తేడాలున్నా సర్క్యులర్‌ డయల్‌తో వస్తున్నాయి. రెండు స్మార్ట్‌వాచ్‌లు కూడా హార్ట్‌ రేట్‌, నిద్రను పర్యవేక్షిస్తాయి.

రియల్‌మీ బడ్స్‌ ఎయిర్‌ ప్రొ మాస్టర్‌ ఎడిషన్‌ ధర రూ.4,999 కాగా జనవరి 8 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, రియల్‌మీ డాట్‌కామ్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. రియల్‌మీ వాచ్‌ ఎస్‌ ధర రూ.4,999గా నిర్ణయించారు. డిసెంబర్‌ 28 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి వాచ్‌ ఎస్‌ విక్రయాలు ప్రారంభమవుతాయి. రియల్‌మీ వాచ్‌ ఎస్‌ ప్రొ ధర రూ.9,999గా ఉంది. డిసెంబర్‌ 29న వాచ్‌ సేల్‌ మొదలవుతుంది. రియల్‌మీ రూ.999 విలువగల కొత్త గ్రాఫ్లెక్స్ టీ-షర్టును కూడా రిలీజ్‌ చేసింది.

The #realmeWatchS Master Edition designed by Grafflex features 2 unique designs: ????Classic combination of Black & White; timeless in its simplicity yet full of strong animation ????Bold and colourful fit; featuring classic comic elements pic.twitter.com/7bkaIZxo8t

The #realmeWatchSPro also comes with a Swimming mode. Features like 5ATM water resistance, automatic recognition of swim strokes, SWOLF data and swim distance help you understand your swimming habits & record your total calories. pic.twitter.com/vNhoRAyMh3

