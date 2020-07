న్యూఢిల్లీ : ప్రముఖ మొబైల్ తయారీదారు రియల్‌మి బడ్జెట్‌ ధరలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇటీవల భారత్‌లో రిలీజ్‌ చేసింది. రియల్‌మి C11 పేరుతో నూతన మోడల్‌ను ఆవిష్కరించింది. వాటర్‌ డ్రాప్‌ స్టైల్‌తో డిస్‌ప్లేను అద్భుతంగా డిజైన్‌ చేశారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఇ-కామర్స్‌ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, రియల్‌మి డాట్‌కామ్‌ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

సీ11 ఫోన్‌లో రివర్స్‌ ఛార్జింగ్‌ ఫీచర్‌ కూడా ఉంది. పవర్‌ బ్యాంక్‌ తరహాలోనే ఇతర డివైజ్‌లను ఛార్జింగ్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆర్టిఫీషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(AI) డ్యూయల్‌ కెమెరాలు ఫోన్‌లోని ప్రత్యేకత. రియల్‌మి C11 కేవలం 2 GB ర్యామ్‌+ 32 GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌లోనే విడుదలైంది. నూతన ఫోన్‌ రిచ్‌ గ్రీన్‌, రిచ్‌ గ్రే కలర్లలో అందుబాటులో ఉంది. ట్రిపుల్‌ సిమ్‌స్లాట్‌లో భాగంగా డ్యూయల్‌ సిమ్‌+ మైక్రో ఎస్‌డీ కార్డు ఆప్షన్‌ ఉంది. భారత్‌లో 2జీబీ ర్యామ్‌ + 32జీబీ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ.7,499గా నిర్ణయించారు.



డిస్‌ప్లే: 6.50 అంగుళాలు

ప్రాసెసర్‌: మీడియా టెక్‌ హీలియో జీ35



ఫ్రంట్‌ కెమెరా: 5 మెగా పిక్సల్‌



రియర్‌ కెమెరా: 13+2 మెగా పిక్సల్‌



ర్యామ్‌: 2జీబీ



స్టోరేజ్‌:32జీబీ



బ్యాటరీ:5000mAh



ఓఎస్‌: ఆండ్రాయిడ్‌ 10



Apart from a #BiggerBatteryLargerDisplay, #realmeC11 with its trendy Geometric Design has lots to offer to those who’re looking for a smartphone upgrade.



So what are you waiting for?

Sale starts today at 12 PM on https://t.co/HrgDJTZcxv & @Flipkart.https://t.co/ngUm6Pv9vm pic.twitter.com/Q9GxDhBH3U