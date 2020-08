ముంబై: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌ మి సరికొత్త ఫోన్లను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమైంది. రియల్‌మి 7, రియల్‌మి 7 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్లను సెప్టెంబర్‌ 3న భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు సోషల్‌మీడియాలో కంపెనీ ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లో రియల్‌మి 7 సిరీస్‌లో రెండు కొత్త ఫోన్లను విడుదల చేస్తామని రియల్‌మి ఇండియా సీఈవో మాధవ్‌ సేథ్‌ కూడా ట్విట్‌ చేశారు.

65W ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌, అమో ఎల్‌ఈడీ డిస్‌ప్లే, ఇన్‌-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ ప్రింట్‌ సెన్సార్‌ వంటి ఫీచర్లతో ఫోన్లు విడుదలకాబోతున్నట్లు తెలుస్తున్నది. సెప్టెంబర్‌ 3న మధ్యాహ్నం 12.30గంటలకు సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా విడుదల చేయనున్నారు.

