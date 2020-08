ముంబై: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌ మి త్వరలో రియల్‌మి 7, రియల్‌మి 7 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్లను ఆవిష్కరించనుంది.రియల్‌మి 7 ప్రొ ఫోన్లను సెప్టెంబర్‌ 3న భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తున్నది. భారత మార్కెట్లో రెండు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ల విడుదలకు సంబంధించి రియల్‌మి ఇండియా సీఈవో మాధవ్‌ సేథ్‌ ట్విట్‌ చేశారు. BuildingTheFaster7 హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. త్వరలో రియల్‌మి 7 సిరీస్‌ ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్న విషయాన్ని ఆయన ధ్రువీకరించారు. రియల్‌మి ఎక్స్‌ 7 సిరీస్‌ ఫోన్లను చైనాలో సెప్టెంబర్ 1 న విడుదల చేయడానికి కంపెనీ సన్నద్ధమవుతోంది.

I can see that you guys were missing me from the past couple of launch events. Well, I was busy making 2 new smartphones for you, and I have to make them Super Good! #BuildingTheFaster7