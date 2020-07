ముంబై: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ షియోమీ అనుబంధ సంస్థ పోకో ఇటీవల భారత్‌లో పోకో ఎం2 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. భారత్‌లో విడుదలైన మూడో పోకో ఫోన్‌ ఇది. కొత్త ఫోన్లను ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫస్ట్‌సేల్‌ ప్రారంభంకానుంది. ఈ ఫోన్‌ గ్రీన్‌, బ్లూ, బ్లాక్‌ కలర్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పటి వరకు పోకో F1, పోకో X2 ఫోన్లను విడుదల చేసింది. సరికొత్త మోడల్‌ ప్రారంభ ధర రూ. 13,999గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్‌ 4/64GB, 6/64GB and 6/128GB మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.

4GB ర్యామ్‌ + 64GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ. 13,999



6GB ర్యామ్‌ and 64GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.14,999



6GB ర్యామ్‌ + 128GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.16,999



The #POCOM2Pro definitely surpasses expectations with its unbeatable features.



- Qualcomm Snapdragon 720G

- 5000mAh battery with 33W fast charging (in-box)

- 48MP Quad Camera

- Z-Shocker Haptics

- 6.7" FHD+ Display

- NavIC



We #FeelTheSurge already, do you? RT if you ❤️ it. pic.twitter.com/xq9gxhB4D1