ముంబై: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ షియోమీ అనుబంధ సంస్థ పోకో ఇవాళ భారత్‌లో పోకో ఎం2 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. భారత్‌లో విడుదలైన మూడో పోకో ఫోన్‌ ఇది. అన్ని పోకో ఫోన్లు భారత్‌లో తయారవుతున్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు పోకో F1, పోకో X2 ఫోన్లను విడుదల చేసింది.

సరికొత్త మోడల్‌ ప్రారంభ ధర రూ. 13,999గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్‌ 4/64GB, 6/64GB and 6/128GB మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. కొత్త ఫోన్లను ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. జులై 14 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫస్ట్‌సేల్‌ ప్రారంభంకానుంది.

4GB ర్యామ్‌ + 64GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ. 13,999

6GB ర్యామ్‌ and 64GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.14,999

6GB ర్యామ్‌ + 128GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ధర రూ.16,999

The #POCOM2Pro definitely surpasses expectations with its unbeatable features.



- Qualcomm Snapdragon 720G

- 5000mAh battery with 33W fast charging (in-box)

- 48MP Quad Camera

- Z-Shocker Haptics

- 6.7" FHD+ Display

- NavIC



pic.twitter.com/xq9gxhB4D1