Poco M2 Pro లాంచ్ డేట్ ప్రకటించిన పోకో

ముంబై: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ పోకో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్ తేదీని ప్రకటించింది. జూలై 7న పోకో ఎం2 ప్రొను భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు ట్విటర్లో తెలిపింది. ఈ కొత్తఫోన్లను ఇ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చని పోకో ఇండియా జనరల్‌ మేనేజర్‌ సీ మన్మోహన్‌ వివరించారు. నూతన మోడల్‌కు చెందిన ఫొటోను కూడా చైనీస్‌ బ్రాండ్‌ పోకో విడుదల చేసింది. జూలై 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం నుంచి లాంచింగ్‌ ఈవెంట్‌ ఆరంభంకానుంది. అదేరోజు ఫోన్లు ఎప్పుడు విక్రయిస్తామనే విషయాన్ని కూడా కంపెనీ ప్రకటించనుంది.

