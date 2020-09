ముంబై: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మేకర్‌ పొకో కొన్నినెలల క్రితం పొకో ఎం2 ప్రొను భారత్‌లో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పొకో ఇప్పుడు లైట్‌ వేరియంట్‌ మోడల్‌ పొకొ ఎం2ను వచ్చేవారం భారత్‌లో ఆవిష్కరించనుంది. పొకొ ఎం2 ఫోన్‌ను సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ట్విటర్లో పేర్కొంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. 6జీబీ ర్యామ్‌, ఆక్టాకోర్‌ క్వాల్కం స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 720జీ ప్రాసెసర్‌, 6.67 అంగుళాల డిస్‌ప్లే, క్వాడ్‌ కెమెరా సెటప్‌ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉండనున్నాయి.

