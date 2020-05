POCO F2 PRO లాంచ్ డేట్ ప్రకటించిన పోకో

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌ లాక్‌డౌన్‌ ఆంక్షలు సడలిస్తుండటంతో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మొదలయ్యాయి. ఇ-కామర్స్‌ సంస్థలకు కూడా కొన్ని దేశాలు అనుమతినివ్వడంతో కొత్త ఫోన్లను లాంచ్‌ చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోకో ఎఫ్‌2 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మే 12న ఆవిష్కరించనున్నట్లు పోకో కంపెనీ ట్విటర్లో వెల్లడించింది. పోకో ఎఫ్‌2 ఫోన్ల కోసం వినియోగదారులు ఎదురుచూస్తున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. పోకో తొలి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను 2018లో విడుదల చేసినప్పటికీ యూజర్ల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందింది. లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను స్పెయిన్‌లో ఏర్పాటు చేసింది. ఐతే ఇప్పుడే భారత్‌లో ఈ ఫోన్‌ అందుబాటులోకి రాకపోవచ్చని సమాచారం. నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర సుమారు రూ.47,000గా ఉండొచ్చని అంచనా.



స్పెసిఫికేషన్లు అంచనా..



6.67 అంగుళాల డిస్‌ప్లే



20MP పాప్‌అప్‌ సెల్ఫీ కెమెరా

64 MP బ్యాక్‌ కెమెరా

4,700 mAh బ్యాటరీ

క్వాల్కమ్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 865 ప్రాసెసర్‌

Hey POCO Fans, hit ❤️ ⁰now if you want to experience the simplicity of life powered by innovations that truly matter.



BTW, a hidden message at the end of the video.#POCOisBACK #PowerfullyCool pic.twitter.com/FoF3zrLpd3