న్యూ ఢిల్లీ: వన్‌ప్లస్‌ నార్డ్‌ ఫోన్‌కు పోటీగా షియోమీ స్వతంత్ర హ్యాండ్‌సెట్‌ తయారీదారు అయిన పోకో కొత్త ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసే పనిలో నిమగ్నమైంది. పోకో 120హెచ్‌జడ్‌ ఏఎంఓఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్ తో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఆ కంపెనీ ప్రొడక్ట్‌ మార్కెటింగ్‌ మేనేజర్‌ అంగస్‌ కై హూ ఎన్జీ ట్విట్టర్‌లో హింట్‌ ఇచ్చారు. రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అధిక రిఫ్రెష్‌ రేటును కలిగి ఉంటుందని సూచనప్రాయంగా పేర్కొన్నారు.



ఇప్పటివరకు 2020లో అత్యంత ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ఫోన్‌ వన్‌ప్లస్‌ నార్డ్‌. దీని నుంచి పోటీని తట్టుకునేందుకు షియోమీ పోకో స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ను తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తున్నది. అయితే, ఇది ఎప్పటిలోగా వస్తుందనేది మాత్రం ప్రకటించలేదు. పోకో, జూలైలో భారతదేశంలో దాని మూడో ఫోన్‌ ‘పోకో ఎం2 ప్రో’ను విడుదల చేసింది. ఇది భారతదేశంలో దాని తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు తీవ్రంగా కృషిచేస్తోంది. పోకో ఎం2 ప్రో ఆండ్రాయిడ్‌ 10 ఓఎస్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. 4జీబీ + 64జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో రూ. 13,999 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తోంది.

