‘పొకో C3’ వచ్చేస్తోంది..!

న్యూఢిల్లీ: షియోమీ సబ్‌బ్రాండ్ పోకో త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేయబోతున్నది. అక్టోబర్‌ 6వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పొకో సీ3 అనే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. యూట్యూబ్‌లో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా బడ్జెట్‌ ఫోన్‌ను ఆవిష్కరించనున్నట్లు అధికారిక ట్విటర్లో ప్రకటించింది. పొకో సీ3.. ది గేమ్‌ ఛేంజర్‌ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో పోస్ట్‌ చేసింది.

ఈ ఫోన్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చని పొకో ఇండియా వెల్లడించింది. 4GB + 64GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ. 10,990గా ఉండనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

????3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

Know more: https://t.co/FgindDwGMo



3????️????️????️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o