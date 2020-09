ముంబై: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్‌ మేకర్‌ ఒప్పో ఎఫ్ 17 సిరీస్‌లో ఒప్పో ఎఫ్ 17, ఒప్పో ఎఫ్ 17 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్లను భారత్‌లో విడుదల చేసింది. ఒప్పో ఎఫ్ 17 ప్రో డ్యూయల్ సెల్ఫీ కెమెరాలతో వస్తోంది. ఒప్పో ఎఫ్ 17లో సెల్ఫీలు తీయడానికి ముందు భాగంలో ఒకే కెమెరా సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. యువ వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ఎఫ్‌17 సిరీస్‌ ఫోన్లు మెటల్‌ ఫినీష్‌ డిజైన్‌తో వస్తున్నాయి. భారత్‌లో ఒప్పో ఎఫ్ 17 ప్రో 8GB + 128GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ. 22,990గా ఉంది. ఈ ఫోన్‌ మ్యాజిక్‌ బ్లాక్‌, మ్యాజిక్‌ బ్లూ, మెటాలిక్‌ వైట్‌ కలర్లలో విడుదలైంది.

ఎఫ్‌17 ఫోన్‌ నేవీ బ్లూ, క్లాసిక్‌ సిల్వర్‌, డైనమిక్‌ ఆరెంజ్‌ రంగుల్లో రిలీజ్‌ కాగా దీని ధర ఇంకా వెల్లడించలేదు. 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్లలో ఫోన్‌ లభించనుంది. సెప్టెంబర్‌ 7 నుంచి ఒప్పో ఎఫ్‌ 17 ప్రొ అమ్మకాలు ప్రారంభంకానుండగా ఎఫ్‌ 17 ఫోన్‌ విక్రయాలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం అవుతాయో కంపెనీ వెల్లడించలేదు.

