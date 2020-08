ఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్రాండ్ ఒప్పో F17 సిరీస్‌లో రెండు కొత్త ఫోన్లను త్వరలోనే ఆవిష్కరించనుంది. సెప్టెంబర్‌ 2వ తేదీన ఒప్పో ఎఫ్‌17 ప్రొ, ఒప్పొ ఎఫ్‌17 ఫోన్లన విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా ట్వీట్‌ చేసింది. సెప్టెంబర్‌ 2న సాయంత్రం 7 గంటలకు కంపెనీ సోషల్‌మీడియా ఛానెళ్లు ఫేస్‌బుక్‌, ట్విటర్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, యూట్యూబ్‌ ద్వారా ఒప్పో ఎఫ్‌17 సిరీస్‌ ఫోన్లను లాంచ్‌ చేయనున్నారు. F17 ప్రొ ధర రూ.25వేల లోపు ఉండనుంది. ఎఫ్‌17 ప్రొ కన్నా ఎఫ్‌ 17 ఫోన్‌ ధర తక్కువగానే ఉంటుంది.

ఎఫ్‌17 ప్రొ లీక్డ్‌ స్పెసిఫికేషన్లలో 4,000 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ, మూడు విభిన్న రంగులు మ్యాజిక్‌ బ్లూ, మాట్‌ బ్లాక్‌, మెటాలిక్‌ వైట్‌లలో అందుబాటులో ఉండనుంది. ఒప్పో ఎఫ్‌17లో 30W ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో 4,000mAh బ్యాటరీ కూడా ఉందని తెలుస్తున్నది. ఈ ఫోన్‌ డైనమిక్‌ ఆరెంజ్‌, నేవీ బ్లూ, క్లాసిక్‌ సిల్వర్‌ అనే మూడు కలర్‌ ఆప్షన్లలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

The most flauntastic moment is finally here! ????

Presenting the First Ever Flauntastic Online Music Launch of #OPPOF17Pro, with performances by some of our favourite artists! ????

Join us LIVE on September 2, 7PM. #FlauntItYourWay pic.twitter.com/teGluzkS6V