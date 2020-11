ముంబై: ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ భారత వినియోగదారులకు బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. యూజర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న స్ట్రీమ్‌ఫెస్ట్‌ తేదీలను ఖరారు చేసింది. ఈ ఫెస్ట్‌ సందర్భంగా భారత్‌లో 48(డిసెంబర్‌ 5, 12.01 am టు డిసెంబర్‌ 6, 11.59 pm) గంటల పాటు ఎవరైనా ఏదైనా సినిమా, సిరీస్‌ లేదా డాక్యుమెంటరీలను ఉచితంగా వీక్షించొచ్చు. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్‌ డిసెంబర్‌ 5న తెల్లవారుజామున 12.01గంటలకు ప్రారంభమై.. డిసెంబర్‌ 6న రాత్రి 11.59 గంటలకు ముగుస్తుంది.

ఆ రెండు రోజుల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోని కంటెంట్‌ను వీక్షించాలంటే Netflix.com/StreamFestను సందర్శించడం లేదా ఆండ్రాయిడ్‌ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ ఈమెయిల్‌ ఐడీ లేదా పేరు లేదా ఫోన్‌ నంబర్‌తో లాగిన్‌ అవ్వాలి. స్ట్రీమ్‌ఫెస్ట్‌కు సంబంధించి రిమైండర్‌ను కూడా సెట్‌ చేయవచ్చు.



రాబోయే ఫెస్ట్‌లో కంటెంట్‌ను చూసేందుకు క్రెడిట్‌ లేదా డెబిట్‌ కార్డు లేదా ఎలాంటి చెల్లింపులు అవసరంలేదని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. భవిష్యత్‌లో చెల్లింపుల కోసం ఎలాంటి డెబిట్‌/క్రెడిట్‌ కార్డు వివరాలు నమోదు చేయాలని కంపెనీ అడగదని వెల్లడించింది. ఆండ్రాయిడ్‌ యాప్‌ లేదా బ్రౌజర్‌ ద్వారా ఒకసారి లాగిన్‌ ఐతే స్మార్ట్‌టీవీ, ఐఓఎస్‌ డివైజ్‌ తదితర ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ను యాక్సెస్‌ చేసుకోవచ్చు.

బ్లాక్‌బస్టర్‌ సినిమాలు, భారీ వెబ్‌సిరీస్‌లు, అవార్డు విన్నింగ్స్‌ డాక్యుమెంటరీలు, రియాల్టీ షోలను రెండు రోజుల పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నామని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఇండియా వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ మోనికా షెర్గిల్‌ తెలిపారు.



