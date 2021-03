హూస్ట‌న్‌: అమెరిక‌న్ స్పేస్ ఏజెన్సీ నాసా మార్స్‌పైకి పంపించిన ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ రోవ‌ర్ అక్క‌డి గాలి శ‌బ్దాన్ని రికార్డు చేసి పంపించింది. రోవ‌ర్‌కు అటాచ్ చేసిన‌ మైక్రోఫోన్‌లో ఈ ఆడియో రికార్డ‌యింది. ఈ ఆడియోను రోవ‌ర్ మార్చి 2వ తేదీని రికార్డు చేయ‌గా.. నాసా బుధ‌వారం దానిని ట్విట‌ర్‌లో ఉంచింది. లేజ‌ర్ ఇంపాక్ట్స్ ద్వారా ఈ సౌండ్స్‌ను రోవ‌ర్ రికార్డు చేసింది. వీటి ద్వారా మార్స్‌పై జియాల‌జీ గురించి సానా అధ్య‌య‌నం చేయ‌నుంది. ధ్వ‌నుల్లో వ‌చ్చే మార్పుల ద్వారా మార్స్‌పై ఉన్న భౌతిక నిర్మాణాల గురించిన స‌మాచారాన్ని అంచ‌నా వేయ‌నున్న‌ట్లు నాసా వెల్ల‌డించింది. రోవ‌ర్‌కు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఖ‌నిజాల అన్వేష‌ణ కోసం లేజ‌ర్ బీమ్‌ల‌ను ఉప‌యోగించిన‌ట్లు చెప్పింది. ఆడియోలో వినిపించి శ‌బ్దం రోవ‌ర్‌కు 10 అడుగుల దూరంలో ఉన్న ఓ శిల‌కు చెందిన‌ద‌ని నాసా తెలిపింది.



Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro