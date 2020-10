6 నెలల తర్వాత క్షేమంగా భూమికి చేరిన ముగ్గురు వ్యోమగాములు

వాషింగ్టన్‌ : అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ముగ్గురు వ్యోమగాములు సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి వచ్చారు. నాసా వ్యోమగామి క్రిస్ కాసిడీ, రష్యన్ వ్యోమగాములు ఇవాన్ వాగ్నెర్, అనాటోలీ ఇవానిషిన్ గురువారం భూమిపైకి చేరారు. వీరు 196 రోజుల పాటు అంతరిక్షంలో సేవలందించారు. ముగ్గురూ బుధవారం రాత్రి 7:32 గంటలకు స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరి కజకిస్తాన్లోని డెజ్కాజ్గాన్ పట్టణానికి దక్షిణాన రాత్రి 10:54 గంటలకు చేరుకున్నారు. వీరికి ల్యాండింగ్ సైట్ వద్ద ప్రాథమిక వైద్య తనిఖీలు నిర్వహించిన అనంతరం ఇంటికి వెళ్లేందుకు అనుమతిస్తారు. క్రిస్‌ కాసిడీ నాసా విమానంలో హ్యూస్టన్‌కు.. వాగ్నెర్, ఇవానిషిన్ రష్యాలోని స్టార్ సిటీకి వెళ్తారు.



అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 6 నెలల మిషన్ సందర్భంగా.. కాసిడీ ఎక్స్‌పెడిషన్ 63 కమాండర్‌గా పనిచేశారు. స్పేస్‌ఎక్స్ డెమో -2 సిబ్బంది సభ్యులైన రాబర్ట్ బెహ్ంకెన్, నాసాకు చెందిన డగ్లస్ హర్లీలను స్వాగతించారు. స్టేషన్ బ్యాటరీలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి కాసిడీ, బెహ్ంకెన్ మొత్తం 23 గంటలు 37 నిమిషాలపాటు నాలుగు స్పేస్‌వాక్‌లను పూర్తి చేశారు. తుది అంతరిక్ష నడక ఇద్దరు వ్యోమగాములకు పదవది. 10 అంతరిక్ష నడకలను పూర్తి చేసిన నలుగురు అమెరికా వ్యోమగాములలో వీరున్నారు. కాసిడీ మొత్తం 378 రోజులు అంతరిక్షంలో గడపగా.. యూఎస్ వ్యోమగాములలో అత్యధిక రోజులు గడిపిన ఐదవ వ్యక్తిగా నిలిచారు. కాసిడీ, ఇవానిషిన్, వాగ్నెర్‌లు అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి బయలుదేరినప్పుడు.. ఎక్స్‌పెడిషన్ 64 అధికారికంగా స్టేషన్‌లో ప్రారంభమైంది. రోస్కోస్మోస్ వ్యోమగామి సెర్గీ రిజికోవ్ స్టేషన్ కమాండర్‌గా, నాసా కేట్ రూబిన్స్, రోస్కోస్మోస్ యొక్క సెర్గీ కుడ్- స్వెర్చ్కోవ్ విమాన ఇంజనీర్లుగా పనిచేస్తున్నారు.

దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో వ్యోమగాములు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించడం, పరిశోధనలు చేయడం, చంద్రుడు, అంగారకుడితోపాటు భూమి నుంచి దూరంగా అన్వేషించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా నిరంతరం నివసిస్తున్నారు. ప్రపంచ ప్రయత్నంగా 19 దేశాలకు చెందిన 241 మంది ప్రత్యేక మైక్రోగ్రావిటీ గమ్యాన్ని సందర్శించారు. ఇది 108 దేశాలు, ప్రాంతాలలో పరిశోధకుల నుంచి 3,000 కి పైగా శాస్త్రీయ, విద్యా పరిశోధనలను నిర్వహించింది.

Touchdown!!! The Exp 63 crew, with @Astro_SEAL, @ivan_mks63 and Anatoly Ivanishin, has returned to Earth landing safely in Kazakhstan at 10:54pm ET. https://t.co/6xxCacI1Fd pic.twitter.com/VCQEIdzwHe