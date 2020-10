ముంబై: ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కంపెనీ లెనోవాకు చెందిన మోటోరోలా సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోటో రేజర్‌ 5జీని అక్టోబర్‌ 5న భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్లను ప్రముఖ ఇ-కామర్స్‌ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చని తెలిపింది. రేజర్‌ 5జీ ఫోన్‌ను గతనెలలో ఆవిష్కరించగా...ఇప్పుడు భారత వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నది. మోటో రేజర్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌కు కొనసాగింపుగా ఆండ్రాయిడ్ 5జీ ఫోన్‌ను తీసుకొచ్చింది.

రేజర్‌ 5జీ ఫోన్‌లో 6.2 అంగుళాల ప్లాస్టిక్‌ ఓఎల్‌ఈడీ డిస్‌ప్లే, 48 మెగా పిక్సెల్‌ ప్రైమరీ కెమెరా, క్వాల్కమ్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 765జీ ప్రాసెసర్‌ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఫోన్‌ ధర భారత్‌లో సుమారు లక్షకు పైగానే ఉండొచ్చు. కొత్త ఫోన్‌ బ్లష్‌ గోల్డ్‌, పాలిష్డ్‌ గ్రాఫైట్‌, లిక్విడ్‌ మెర్య్యూరీ కలర్లలో విడుదలవుతోంది. అక్టోబర్‌ 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వర్చువల్‌ ఈవెంట్‌ ద్వారా ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేయనున్నారు.

మోటోరోలా రేజర్‌ 5జీ స్పెసిఫికేషన్లు

డిస్‌ప్లే: 6.20 అంగుళాలు



ప్రాసెసర్‌: క్వాల్కమ్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 765జీ

ఫ్రంట్‌ కెమెరా:20 ఎంపీ

రియర్‌ కెమెరా:48 ఎంపీ

ర్యామ్‌ 8జీబీ

స్టోరేజ్‌ 256జీబీ

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: 2800mAh

ఓఎస్‌: ఆండ్రాయిడ్‌ 10

Get ready to take the most advance selfies on the planet! The 48 MP camera on Motorola #razr5G doubles as a selfie camera when flipped shut, giving you sharp, brilliant selfies in any light! #MinimalMeetsMaximal. Unveiling on 5th Oct, 12 PM on @flipkart! https://t.co/5y4LmN2F4Q pic.twitter.com/FbmqNrlCSM