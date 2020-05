108MP కెమెరాతో మోటో 'ఎడ్జ్ ప్లస్'.. రూ.7,500 డిస్కౌంట్‌

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ మోటోరోలా తన ఫ్లాగ్‌షిప్‌ ఫోన్ మోటోరోలా 'ఎడ్జ్ ప్లస్'ను భారత్‌లో ఇవాళ లాంచ్‌ చేసింది. మోటోరోలా కంపెనీ నుంచి 108 మెగాపిక్సల్‌ కెమెరాతో వచ్చిన మొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. భారత్‌లో మోటో ఎడ్జ్ ప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర రూ .74,999గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్ స్మోకీ సాంగ్రియా, థండర్ గ్రే రెండు కలర్లలో అందుబాటులో ఉంది.



ప్రీ-బుకింగ్‌ మంగళవారం నుంచే ప్రారంభం కాగా ఎడ్జ్‌ ప్లస్‌ ఫోన్‌ను ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ లేదా ఆఫ్‌లైన్‌ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మే 26 నుంచి మోటో ఎడ్జ్‌ ప్లస్‌ సేల్స్‌ ఆరంభంకానున్నాయి. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, వినియోగదారులు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే రూ.7,500 ఇన్‌స్టాంట్‌ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. డిస్కౌంట్ ఆఫర్ EMIతో పాటు EMIయేతర లావాదేవీలకు కూడా వర్తించనుంది.



ఎడ్జ్‌ ప్లస్‌ స్పెసిఫికేషన్లు..:



డిస్‌ప్లే: 6.70 అంగుళాలు

ప్రాసెసర్‌: క్వాల్కమ్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 865

ఫ్రంట్‌ కెమెరా: 25 మెగా పిక్సల్‌

రియర్‌ కెమెరా: 108+16+8 మెగా పిక్సల్‌

ర్యామ్‌: 12జీబీ

స్టోరేజ్‌: 256జీబీ

బ్యాటరీ: 5000mAh

ఓఎస్‌: ఆండ్రాయిడ్‌ 10

Fastest Speeds? ✓

Loudest Audio? ✓

Boldest Display? ✓

Highest Camera Resolution? ✓

Largest Battery? ✓



