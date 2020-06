న్యూఢిల్లీ: భారత్‌కు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్‌ తయారీ సంస్థ మైక్రోమాక్స్‌ త్వరలో మూడు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లను భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ప్రీమియం ఫీచర్లు, మోడరన్‌ లుక్‌తో బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్లను లాంచ్‌ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. కొత్త ఫోన్ల ధరలు రూ.10,000లోపే ఉండనున్నట్లు తెలిసింది. సరిహద్దులో చైనాతో ఘర్షణలో భారత జవాన్లు మృతిచెందడంపై దేశ ప్రజలంతా ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. స్వదేశీ వస్తువులనే వినియోగిద్దాం..చైనా ఉత్పత్తులను నిషేదిద్ధాం అంటూ పిలుపునిస్తున్నారు. చైనా టీవీలు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఎలక్ట్రిక్‌ పరికరాలను దేశంలోని పలు చోట్ల ధ్వంసం చేసిన విషయం తెలిసిందే.



గాల్వన్‌ వ్యాలీ ఉద్రిక్తతల అనంతరం స్వదేశీ కంపెనీ మైక్రోమాక్స్‌ నుంచి కొత్త ఫోన్ల ప్రకటన రావడం గమనార్హం. గత అక్టోబర్‌లో కంపెనీ చివరిసారిగా iOne Note స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను దేశంలో విడుదల చేసింది. మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలోనూ మైక్రోమాక్స్‌ కంపెనీకి మద్దతు లభిస్తున్నది. 'చైనా ఫోన్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా అధునాత ఫీచర్లతో మంచి ఫోన్లను రూపొందించండి. మీకు ఆ సత్తా ఉంది. మీరు చేయగలరు. ఇదే సరైన సమయం. భారతీయులం అందరం మీకు అండగా ఉంటాం. మేమంతా గర్వపడేలా చేయండి. గుడ్‌లక్‌' అంటూ హితేశ్‌ అనే వ్యక్తి కంపెనీని ట్విటర్లో కోరారు. దీనికి మైక్రోమాక్స్‌ స్పందిస్తూ.. 'స్థానిక కంపెనీలకు మద్దతు ప్రకటించడం చాలా సంతోషం. అంతర్గతంగా మేమంతా చాలా కష్టపడుతున్నాం. త్వరలో పెద్ద సర్‌ప్రైజ్‌తో మీముందుకు వస్తామని' కంపెనీ ట్వీట్‌ చేసింది.



@Micromax_Mobile plz produce some great alternative of Chinese mobiles. You have great potential and u can do it.

It is the best time for u and we Indians fully ???? support you.

Make proud us. Goodluck#BoycottChineseProduct #AtmaNirbharBharat

Jai Hind ????????????