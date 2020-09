ఢిల్లీ: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ సంస్థ షియోమీ సరికొత్త ఉత్పత్తులతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నది. ఎంఐ స్మార్ట్‌ లివింగ్‌ 2021 పేరుతో నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో ఇంటర్నెట్‌ ఆఫ్‌ థింగ్స్‌(ఐవోటీ) డివైజ్‌లను కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంఐ స్మార్ట్‌ ఎల్‌ఈడీ, ఎంఐ ఆటోమేటిక్‌ సోప్‌ డిస్పెన్సర్‌ను భారత్‌లో లాంచ్‌ చేసింది.

స్పర్శజ్ఞానంతో ఆటోమెటిక్‌గా తెరుచుకొని సబ్బు నురగను విడుదల చేసే డిస్పెన్సర్‌లో తక్కువ శబ్దం వచ్చే మోటారు,ఇన్‌ఫ్రారెడ్‌ సెన్సార్‌ను ఉపయోగించారు. స్మార్ట్‌ ఎల్‌ఈడీ బల్బు 7.5W శక్తిని వినియోగిస్తూ 810 ల్యూమెన్స్‌ కూల్‌ వైట్‌లైట్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ బల్బును ఎంఐ హోమ్‌ యాప్‌ ద్వారా కంట్రోల్‌ చేయొచ్చు. బల్బు వెలుతురును యాప్‌ ద్వారా అడ్జెస్ట్‌ చేయవచ్చు. కూర్చొన్న దగ్గరి నుంచే బల్బును స్విచ్‌ ఆన్‌/ఆఫ్‌ చేసే ఫీచర్‌ ఇందులో ఉంది.

బల్బు ధర రూ.499 కాగా ఎంఐ డాట్‌ కామ్‌, ఎంఐ హోమ్‌ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఆటోమేటిక్‌ సోప్‌ డిస్పెన్సర్‌ ధర రూ.999గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. అక్టోబర్‌ 15 నుంచి ఎంఐ డాట్‌కామ్‌, ఎంఐ హోమ్‌ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఎంఐ వాట్‌ రివాల్వ్‌, ఎం స్మార్ట్‌ స్పీకర్‌ను విడుదల చేసింది.

The ‘WOW’ factor about this #MiAutomaticSoapdispenser is:

It comes with a 300 ml liquid soap capacity that gives up to 375 hand washes. While the micromotor does its job efficiently without making any noise. #SmarterLiving2021 pic.twitter.com/EN5zGHRX8J