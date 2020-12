108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో ‘Mi 10i’..!

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి ఆటంకం కలిగించినప్పటికీ ప్రముఖ చైనా కంపెనీ షియోమీ ఈ ఏడాది అన్ని వర్గాల ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని చాలా కేటగిరీల్లో ప్రొడక్టులను భారత మార్కెట్లో తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన ప్రీమియం టీవీ ఎంఐ క్యూఎల్‌ఈడీ టీవీ 4కే 2020లో ఆఖరిదికానుంది.

వచ్చే ఏడాది తొలి వారంలోనే కంపెనీ భారత్‌లో మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ‘ఎంఐ 10ఐ’ పేరుతో జనవరి 5న భారత్‌లో ఆవిష్కరించనున్న ఈ ఫోన్‌లో క్వాడ్‌ కెమెరా సెటప్‌, 108 మెగా పిక్సెల్‌ ప్రైమరీ సెన్సార్‌ ఇందులో ఉన్నాయి. కచ్చితంగా ఎంఐ 10ఐ ఫోన్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ చెప్పకపోయినప్పటికీ ట్వీట్‌లో మాత్రం కొత్తగా రిలీజ్‌ అయ్యే మోడల్‌ ఎంఐ 10ఐ అని తెలుస్తోంది.

ఎంఐ ఇండియా ట్విటర్ ఖాతాలో టీజర్ వీడియో కూడా విడుదల చేసింది. 10 లక్కీ విన్నర్స్‌, ఎంఐ, 05.01.21 తేదీని కూడా ట్వీట్‌లో చేర్చడం విశేషం. ట్వీట్‌తో పాటు షేర్‌ చేసిన వీడియోలో 108 మెగా పిక్సెల్‌ కెమెరా కూడా ఉండటంతో కొత్త ఫోన్‌ ఎంఐ 10ఐ అని నెటిజన్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10



Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.



Leave your responses with #ThePerfect10.



05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7

