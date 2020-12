షియోమీ న్యూ ఇయర్ 5G‌ ఫోన్‌ ఇదే..!

ముంబై: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ షియోమీ నుంచి మరో అద్భుతమైన ఫోన్‌ వచ్చేస్తున్నది. కొత్త ఏడాది తొలి వారంలోనే 108 మెగాపిక్సల్‌ రిజల్యూషన్‌తో సరికొత్త కెమెరా సెన్సార్‌తో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమైంది.

Mi 10i 5G ఫోన్‌ను భారత్‌లో జనవరి 5న లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు షియోమీ ఇండియా చీఫ్‌ మను కుమార్‌ జైన్‌ తెలిపారు. దేశ ప్రజల కోసం ఈ ఫోన్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ ఏడాది విడుదలైన ఫ్లాగ్‌షిప్‌ ఫోన్లు Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Proలకు తర్వాతి వెర్షన్‌గా ఈ ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేస్తున్నారు.

షియోమీ ఎంఐ 10ఐ స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా):



డిస్‌ప్లే:6.67 అంగుళాలు

ప్రాసెసర్‌:క్వాల్కమ్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 750జీ

ఫ్రంట్‌ కెమెరా:16 మెగా పిక్సల్‌

రియర్‌ కెమెరా: 108+8+2+2 మెగా పిక్సల్‌

ర్యామ్‌:6జీబీ

స్టోరేజ్‌:128జీబీ

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: 4820ఎంఏహెచ్‌

ఓఎస్‌: ఆండ్రాయిడ్‌ 10

2020ని మ‌హేష్ స్టైల్‌లో ఫినిష్ చేసిన డేవిడ్ వార్న‌ర్



బేబి బంప్‌తో అనుష్క ఫొటో షూట్.. ఫొటోలు వైర‌ల్

'i' for #India ????????



Launching the all-new flagship #Mi10i where the 'i" stands for India. ????????



"i" = #MadeForIndia, #MadeInIndia, Customised by our India product team!



Launching on 05.01.2021. New year, new start! ???? #HappyNewYear



I ❤️️ #Mi #Xiaomi pic.twitter.com/4nQXODFnqm