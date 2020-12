జ‌పాన్‌కు చెందిన స్పేస్ క్యాప్సూల్‌ త‌న ఆరేళ్ల ప్ర‌యాణాన్ని ముగించింది. ఆస్ట‌రాయిడ్‌కు చెందిన న‌మూనాల‌ను తీసుకొని సుర‌క్షితంగా భూమిని చేరింది. ఆదివారం ఉద‌యం ద‌క్షిణ ఆస్ట్రేలియాలో ఈ క్యాప్యూల్ దిగింది. భూవాతావ‌ర‌ణంలోకి రాగానే కాసేపు ఓ ఫైర్‌బాల్‌లాగా మండిన క్యాప్సూల్‌‌.. భూమికి ప‌ది కిలోమీట‌ర్ల ఎత్తుకు వ‌చ్చేస‌రికి పారాషూట్ తెరుచుకొని త‌న వేగాన్ని నియంత్రించుకున్న‌ది. ఒక రోజు ముందే హ‌య‌బుసా 2 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్.. ఈ ఆస్ట‌రాయిడ్ న‌మూనాలు ఉన్న క్యాప్సూల్‌‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ న‌మూనాల‌ను ప‌రిశీలించ‌డం ద్వారా సౌర వ్య‌వ‌స్థ మూలాల‌ను తెలుసుకోవ‌చ్చ‌ని జ‌పాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్‌ప్లోరేష‌న్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ క్యాప్సూల్ భూమిపై ల్యాండైన త‌ర్వాత ఓ హెలికాప్ట‌ర్ దానిని గుర్తించిన‌ట్లు ఈ ఏజెన్సీ వెల్ల‌డించింది. ఆదివారం సాయంత్రంలోగా ఈ క్యాప్సూల్‌లోని ఆస్ట‌రాయిడ్ న‌మూనాల‌ను సేక‌రించి.. ఏదైనా ఆస్ట్రేలియన్ లేబోరేట‌రీలో ప్రాథ‌మిక ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. హ‌య‌బుసా 2 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను 2014లో జ‌పాన్‌లోని తానెగాషిమా స్పేస్ సెంట‌ర్ నుంచి లాంచ్ చేశారు. ఈ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ ఆస్టరాయిడ్ ర్యుగును చేర‌డానికి నాలుగేళ్ల స‌మ‌యం ప‌ట్టింది. ఏడాది పాటు అదే ఆస్ట‌రాయిడ్‌పై ఈ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ ఉంది.



Hayabusa2 asteroid Ryugu sample return capsule landed in Australia. JAXA says recovery teams at Woomera, have estimated the landing location. This is the capsule's fireball streaks captured across night sky during re-entry https://t.co/mY2PBH0r9k [more: https://t.co/LIvr92oz95] pic.twitter.com/ApAC4Z2gSj