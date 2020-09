విజిటింగ్ కార్డు.. నాటితే తులసి మొక్క

ఈసారి వినాయక చవితికి రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్ ప్రజాబాహుల్యంలోకి తీసుకొచ్చిన విత్తన గణపతి విజయవంతమైందనే చెప్పాలి. దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పలువురు పలు రకాలుగా మొక్కలు పెంచేందుకు తమతమ పరిధిలో కృషి చేస్తున్నారు. ఇదే మాదిరిగా ఓ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి కూడా విజిటింగ్ కార్డును తయారుచేసుకుని స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.



ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ ఇటీవల రూపొందించుకున్న వ్యక్తిగత గ్రీన్ విజిటింగ్ కార్డు ఫొటోను ట్విట్టర్ లో పంచుకున్నారు. ఈ విజిటింగ్ కార్డును నాటితే ఒక ఔషధ మొక్క పుట్టుకొచ్చేలా తయారుచేశారు. పర్వీన్ కస్వాణ్ ఆలోచన ప్రశంసలను పొందడమే కాక ఇతరులను కూడా ఇదే విధంగా ప్రేరేపించిలా చేస్తున్నది. “నా కార్యాలయానికి వచ్చిన వారు ఎవరైనా విజిటింగ్ కార్డును పొంది దానిని భూమిలో నాటినప్పుడు ఈ కార్డు ప్రకాశవంతమైన తులసి మొక్కగా పెరుగుతుంది” అని పర్వీన్ కస్వాన్ ట్విట్టర్‌లో రాశారు. దీనిని “విడిపోయే బహుమతి” అని ఆయన అభివర్ణించారు. ట్విట్టర్ ప్లాట్‌ఫాంలోని కొందరైనా పర్యావరణ అనుకూలమైన ఆలోచనను అవలంబిస్తారని భావిస్తున్నానన్నారు. పుట్టినరోజు, వివాహ ఆహ్వాన కార్డులు, ఇతర గ్రీటింగ్ కార్డులను కూడా ఇలా చేయడం ద్వారా పచ్చదనాన్ని విస్తరింపజేయవచ్చునని పలువురు ట్విట్టర్ వేదికగా తమ ఆలోచనలను పంచుకుంటున్నారు.

So now anybody coming to my office is getting this. This card when planted grows into a bright basal plant. Thanks @WildLense_India. pic.twitter.com/xL9xgPCbbF