భారత్‌లో ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ వినియోగదారులకు శుభవార్త. ప్రముఖ ఇ-కామర్స్‌ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్‌సేవింగ్స్‌ డేస్‌ సేల్‌ శుక్రవారం ఆరంభమైంది. నాలుగు రోజుల పాటు ఉండే సేల్‌ డిసెంబర్‌ 22న ముగియనుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, గ్యాడ్జెట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తదితర ఉత్పత్తులపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్‌ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులతో కోనుగోలు చేస్తే రూ .1,500 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్లు, టీవీలు, మొబైల్ యాక్సెసరీలు, ఇతర గాడ్జెట్లపై డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇటీవల మార్కెట్లోకి ఆవిష్కరించిన శాంసంగ్‌ గెలాక్సీ ఎఫ్‌41 ఫోన్‌పై రూ.2వేల డిస్కౌంట్‌ ప్రకటించింది. అలాగే, పొకో సీ3, పొకో ఎక్స్‌3, మోటోరోలా రేజర్‌ 5జీ, రియల్‌మీ 6, అసుస్‌ రోగ్‌ ఫోన్‌3, ఐఫోన్‌ ఎక్స్‌ఆర్‌, ఐఫోన్‌ 11 ప్రొ తదితర ఫోన్లపై డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి.

Flipkart Big Saving Days is now LIVE! Shop now and get the biggest deals on your favourite brands and products. Sale ends on 22nd December.