న్యూఢిల్లీ: ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌లో మరొక మోసం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆన్‌లైన్‌​ ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆర్డర్‌ చేసిన ఢిల్లీకి చెందిన ఒక వినియోగదారుడికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ప్రముఖ ఇ-కామర్స్‌ సంస్థ నిర్వహించిన ఫెస్టివల్‌ సేల్‌లో భాగంగా ఢిల్లీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఐఫోన్‌ 11 ప్రొను ఆర్డర్‌ చేశాడు. ఒరిజినల్‌ ఫోన్‌కు బదులుగా నకిలీ ఐఫోన్‌ను కస్టమర్‌కు డెలివరీ చేశారు. బాధిత వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించాడు.

మరో ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోనూ ఐఫోన్‌ 11ను ఆర్డర్‌ చేస్తే అతనికి కూడా నకిలీ ఐఫోన్‌ వచ్చినట్లు ఢిల్లీ చెందిన వ్యక్తి ఆరోపించాడు. గత కొన్నేండ్ల నుంచి ఆన్‌లైన్‌ మోసాలకు వినియోగదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. కస్టమర్లు ఆర్డర్‌ చేసిన వస్తువుల స్థానంలో దెబ్బతిన్న, నకిలీ ఉత్పత్తులను డెలివరీ చేస్తున్నారు. కొంతమంది కొరియర్‌ బాయ్స్‌ ఫోన్‌ డెలివరీ చేయకుండా మోసం చేస్తున్న సంఘటనలు ఇటీవల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

@Flipkart After saving up money for almost 4 months I saved up to buy a new iphone during this #bigbillionday sale by Flipkart Unfortunately I received a completely fake Chinese android phone from them. Tried for past 2 hours to reach #flipkart I am yet to have any communication pic.twitter.com/2MFyl0OvD1

@flipkartsupport on the right telling me not to reach out on Twitter as I already reached out on Facebook.



The left shows our Facebook chat in which they have only sent 1 single message and started ignoring ever since. Yet to get any update on the refund. #CustomerService pic.twitter.com/K92L3EhTse