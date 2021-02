ముంచుకొస్తున్న అంటార్కిటికా ముప్పు.. మంచు కొండలో పగుళ్లు.. వీడియో

అంటార్కిటికాలో ముప్పు ముంచుకొస్తున్నది. వాతావరణంలో మార్పులు కారణంగా మంచు పెద్ద మొత్తంలో కరిగిపోతున్నది. దీనిని శాస్త్రవేత్తలు చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంటున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం బ్రంట్ షెల్ఫ్ నుంచి పెద్ద మంచు భాగం విడిపోయింది. ఈ ప్రదేశం తమ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌కు సమీపంలో ఉన్నదని బ్రిటిష్ అంటార్కిటిక్ సర్వే (బీఏఎస్‌) వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియోను ట్విట్టర్‌లో కూడా షేర్‌ చేశారు. మంచుకొండ విరిగిన భాగం 490 చదరపు మైళ్ళు (1270 చదరపు కిలోమీటర్లు)గా ఉన్నదని, ఇది న్యూయార్క్ నగరం కంటే పెద్దదని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు.



బ్రిటన్‌ అంటార్కిటిక్‌ సర్వే సంస్థ వెల్లడించిన విషయాల ప్రకారం.. ఇక్కడ మంచు మందం 150 మీటర్లు. దానిలో పెద్ద పగుళ్లు ఉన్నాయి. పెద్ద మంచుకొండ విచ్ఛిన్నమవుతుందని చాలా కాలంగా శాస్త్రవేత్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రదేశంలో ఒక కందకం తయారైంది. నవంబరు నెలలో ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద పగుళ్లు కనిపించాయి. జనవరిలో ఈ మంచు కొండ కిలోమీటర్ వరకు కదిలింది. బీఏఎస్‌ కొన్నిరోజుల క్రితం విడుదల చేసిన వీడియోలో మంచుకొండ పొడవైన పగుళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పగుళ్లు అనేక వందల మీటర్లకు వరకు విస్తరించాయి. దాంతో ఈ భాగం మొత్తం విడిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన డాటాను నిత్యం శాటిలైట్ల ద్వారా సేకరిస్తూ విశ్లేషణ నిమిత్తం కేంబ్రిడ్జి యూనివర్శిటీకి పంపుతున్నారు.



పరిశోధనా కేంద్రం మూసివేత



శీతాకాలం కారణంగా ప్రస్తుతం బీఏఎస్‌ యొక్క హెలి రీసెర్చ్ స్టేషన్ మూసివేశారు. అందులో నివసిస్తున్న 12 మంది సిబ్బంది ఈ నెల ప్రారంభంలో ఇళ్లకు చేరారు. 1956 నుంచి.. 6 హెలీ రీసెర్చ్ స్టేషన్లు బ్రంట్ ఐస్ షెల్ఫ్‌లో చాలా చోట్ల ఏర్పాటయ్యాయి. శీతాకాలంలో ఇక్కడ సిబ్బంది ఉండటం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ 50 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోతుంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 2016 లో హెలీ రీసెర్చ్ స్టేషన్‌ను బీఏఎస్‌ ఏర్పాటు చేసింది. 2017 నుంచి సిబ్బంది వేసవిలో మాత్రమే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. మంచు కొండ పగుళ్లు వస్తాయని ముందుగా ఊహించి నాలుగేండ్ల క్రితమే తమ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని మరో చోటుకు తరలించాలని నిర్ణయించుకున్నామని బ్రిటన్‌ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

షెల్ఫ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 2 కిలోమీటర్ల మేర మంచు సముద్రం వైపు కదులుతున్నది. ఇది సహజమైన ప్రక్రియగా బీఏఎస్‌ పేర్కొంటున్నది. లార్సెన్ సీ ఐస్ షెల్ఫ్ కంటే పెద్ద మంచుకొండ 2017 లో విరిగింది. గత సంవత్సరం చివరి నాటికి ఇది సముద్రంలోకి చేరడం మొదలెట్టింది. లార్సెన్ సీ ఐస్‌ షెల్ఫ్‌లో గమనించిన సంఘటనలు ప్రస్తుతం విరిగిపడిన మంచు కొండతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని అక్కడి పరిశోధకులు చెప్తున్నారు. ఐస్బర్గ్ విడిపోవడం వెనుక వాతావరణ మార్పు ఉన్నదని తెలిపేందుకు ఎటువంటి ఆధారాలు కూడా లేవని వారు అంటుండటం కొసమెరుపు.

