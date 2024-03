ప్రపంచ నీటి ఏనుగుల దినోత్సవం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు?

ఎలక్టోరల్‌ బాండ్ల పథకం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది, ఈ పథకం ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు?

March 8, 2024 / 12:30 AM IST

ఎలక్టోరల్‌ బాండ్ల పథకం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది, ఈ పథకం ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు?

1) 2017 2) 2019

3) 2020 4) 2018

బోయింగ్‌ ఇండియా డిఫెన్స్‌ నూతన ఎండీగా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

1) ఆనంద్‌ కుమార్‌

2) నికిల్‌ జోషి

3) కల్యాణ్‌ కుమార్‌

4) వినయ్‌ కుమార్‌

భారత మార్ట్‌కు ప్రధాని మోదీ ఏ నగరంలో శంకుస్థాపన చేశారు?

1) కొలంబో 2) బ్యాంకాక్‌

3) దుబాయ్‌ 4) పారిస్‌

మొదటి డిజిటల్‌ ఇండియా ఫ్యూచర్‌ స్కిల్స్‌ సమ్మిట్‌ ఎక్కడ నిర్వహించారు?

1) హైదరాబాద్‌ 2) న్యూఢిల్లీ

3) గువాహటి 4) చెన్నై

ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు?

1) వివేక్‌ చౌదరి

2) రంజిత్‌ కుమార్‌ అగర్వాల్‌

3) విజయ్‌ అనంత్‌

4) సూర్య కుమార్‌

IRCTC నూతన సీఎండీ ఎవరు?

1) ప్రతాప్‌ కుమార్‌

2) సంజయ్‌ కుమార్‌ జైన్‌

3) విజయ్‌ ఆనంద్‌

4) మహేశ్‌ వర్మ

SBI క్యాపిటల్‌ మార్కెట్స్‌ నూతన ఎండీ అండ్‌ సీఈవో ఎవరు?

1) వీరేంద్ర బన్సల్‌

2) విజయ్‌ ఆనంద్‌ 3) కావేరి

4) ఎస్‌.సోమనాథ్‌

సౌరాష్ట్ర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ స్టేడియానికి ఎవరి పేరు పెట్టారు?

1) జై షా 2) కపిల్‌దేవ్‌

3) సచిన్‌ 4) నిరంజన్‌ షా

భారత హ్యూమర్‌ త్రోయర్‌ కుమారి డోపింగ్‌ కారణంగా ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు నిషేధానికి గురైంది?

1) 8 2) 11 3) 16 4) 12

ప్రపంచ నీటి ఏనుగుల దినోత్సవం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు?

1) ఫిబ్రవరి 17 2) ఫిబ్రవరి 16

3) ఫిబ్రవరి 15 4) ఫిబ్రవరి 14

స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు యుటిరోట్‌ సింగ్‌ విగ్రహాన్ని ఎక్కడ ఆవిష్కరించారు?

1) ఉగాండా 2) ఢాకా

3) కోల్‌కతా 4) మయన్మార్‌

ఇటీవల 840 మిలియన్‌ టన్నుల ఇనుప ఖనిజం నిక్షేపాలను ఏ రాష్ట్రంలో కనుగొన్నారు?

1) ఒడిశా 2) తమిళనాడు

3) పంజాబ్‌ 4) రాజస్థాన్‌

స్వలింగ వివాహాన్ని ఆమోదించిన మొదటి మెజారిటీ ఆర్థోడాక్స్‌ క్రైస్తవ దేశం ఏది?

1) ఈజిప్ట్‌ 2) గ్రీస్‌

3) ఫ్రాన్స్‌ 4) న్యూజిలాండ్‌

ఏ రాష్ట్రంలో ఎయిమ్స్‌ రెవారీకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు?

1) మహారాష్ట్ర 2) తమిళనాడు

3) కర్ణాటక 4) హర్యానా

ఇన్సాట్‌ 3డీఎస్‌ అనే ఉపగ్రహాన్ని ఏ వాహకనౌక ద్వారా ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది?

1) GSLV-F11 2) GSLV-F14

3) GSLV-R14

4) GSLV-R12

కాటన్‌ క్యాండీ (పీచు మిఠాయి)పై ఏ రాష్ట్రం నిషేధం విధించింది?

1) ఉత్తరప్రదేశ్‌ 2) తెలంగాణ

3) మహారాష్ట్ర 4) తమిళనాడు

ప్రపంచంలో డిజిటలైజ్‌ చేసిన మూడో అతి పెద్ద దేశంగా ఏది నిలిచింది?

1) శ్రీలంక 2) ఇండియా

3) ఫ్రాన్స్‌ 4) రష్యా

భారతీయ ఆటోమొబైల్‌ తయారీదారుల సంఘం 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం వాహన విక్రయాల్లో ఏ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది?

1) ఉత్తరప్రదేశ్‌ 2) తెలంగాణ

3) మహారాష్ట్ర 4) తమిళనాడు

జల్‌ జీవన్‌ మిషన్‌ కింద ‘హర్‌ ఘర్‌ జల్‌’ పథకంలో 100 శాతానికి చేరుకున్న మొదటి ఈశాన్య రాష్ట్రం ఏది?

1) సిక్కిం 2) అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌

3) మేఘాలయ 4) త్రిపుర

ఇటీవల ఏ బీమా సంస్థ అమృతబాల్‌ అనే పాలసీని కొత్తగా ప్రారంభించింది?

1) బజాజ్‌ అలయన్స్‌ ఇన్సూరెన్స్‌

2) భారతి ఆక్సా లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌

3) లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా 4) పైవన్నీ

భారత్‌ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన రెండో భారతీయడు ఎవరు?

1) విరాట్‌ కోహ్లి

2) రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌

3) వినోద్‌ చంద్ర 4) రోహిత్‌ శర్మ

ప్రపంచ పర్యాటక స్థితిస్థాపకత దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకొంటారు?

1) ఫిబ్రవరి 19 2) ఫిబ్రవరి 18

3) ఫిబ్రవరి 17 4) ఫిబ్రవరి 20

రాజస్థాన్‌లోని బార్సింగ్‌సర్‌లో ఎన్‌ఎల్‌సీ ఇండియా లిమిటెడ్‌కు చెందిన 300 మెగావాట్ల సోలార్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు ఎవరు శంకుస్థాపన చేశారు?

1) అమిత్‌ షా 2) నరేంద్ర తోమర్‌

3) నరేంద్ర మోదీ 4) అజిత్‌ పటేల్‌

ఇటీవల ఏ దేశ పార్లమెంటు రద్దయ్యింది?

1) అమెరికా 2) రష్యా

3) యూఏఈ 4) కువైట్‌

పార్లమెంటు ఉభయ సభలను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రోరోగ్‌ చేశారు, ప్రోరోగ్‌ అంటే ఏమిటీ?

1) Opening the meeting

2) The meeting is not dissolved

3) The session of the House is adjourned

4) Both of the above

దేశంలో తొలిసారిగా హెలికాప్టర్‌ అత్యవసర వైద్య సేవలు ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభం కానున్నాయి?

1) తమిళనాడు 2) ఉత్తరాఖండ్‌

3) కేరళ 4) జార్ఖండ్‌

19వ 1BA వార్షిక బ్యాంకింగ్‌ టెక్నాలజీ సదస్సులో ఏ బ్యాంకు బెస్ట్‌ టెక్నాలజీ బ్యాంకు ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ అవార్డును అందుకుంది?

1) ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు

2) కెనరా బ్యాంకు

3) సౌత్‌ ఇండియన్‌ బ్యాంకు

4) ఎస్బీఐ

ఏ రాష్ట్రంలో కొత్తగా నిర్మించిన కాలుఘాట్‌ ఇన్‌ల్యాండ్‌ వాటర్‌ వేస్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ టెర్మినల్‌కు కేంద్రమంత్రి సర్బానంద ప్రారంభించారు?

1) మధ్యప్రదేశ్‌ 2) తమిళనాడు

3) బిహార్‌ 4) అసోం

సౌండ్‌ టెక్నాలజీ ఆధారిత యాంటీ డ్రోన్‌ సిస్టమ్‌ను ఏ ఐఐటీ అభివృద్ధి చేసింది?

1) ఐఐటీ ఢిల్లీ

2) ఐఐటీ ముంబయి

3) ఐఐటీ జమ్మూ

4) ఐఐటీ హైదరాబాద్‌

అతుకులు లేని క్రాస్‌ బోర్డర్‌ చెల్లింపుల బదిలీ కోసం ఏ దేశానికి చెందిన నేషనల్‌ పేమెంట్స్‌ ఇంటర్‌ ఫేస్‌ను ఏకీకృతం చేయడానికి భారతదేశం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది?

1) సింగపూర్‌ 2) ఇండోనేషియా

3) థాయ్‌లాండ్‌ 4) నేపాల్‌

16వ ప్రపంచ సామాజిక వేదిక 2024 సమావేశం ఎక్కడ నిర్వహించారు?

1) న్యూఢిల్లీ 2) కాఠ్మాండు

3) ఢాకా 4) కొలంబియా

సిక్కిం ప్రభుత్వం ఎవరి సహకారంతో సిక్కిం ఇన్‌స్పైర్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది?

1) నీతి ఆయోగ్‌

2) వరల్డ్‌ బ్యాంకు

3) ఏషియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ బ్యాంకు

4) వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌

మల్టీపర్సస్‌ ఆక్టోకాప్టర్‌ డ్రోన్‌ రూపొందించిన ఎవరిని ప్రతిష్ఠాత్మక విశిష్ట సేవా పతకంతో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సత్కరించారు?

1) హర్ష ప్రతాప్‌

2) హవల్దార్‌ వరిందర్‌ సింగ్‌

3) వినయ్‌ కుమార్‌

4) వినోద్‌ నందన్‌

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఒకేరోజు ఎన్నికల పోలింగ్‌ ఏ దేశంలో నిర్వహించారు?

1) సింగపూర్‌ 2) ఇండోనేషియా

3) థాయ్‌లాండ్‌ 4) పాకిస్థాన్‌

ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో కొమురవెల్లి రైల్వే స్టేషన్‌ శంకుస్థాపన జరిగింది?

1) తెలంగాణ 2) మధ్యప్రదేశ్‌

3) అసోం 4) రాజస్థాన్‌

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన భారత కెప్టెన్‌ ఎవరు?

1) ఎంఎస్‌ ధోని 2) రోహిత్‌ శర్మ

3) విరాట్‌ కోహ్లి 4) సౌరవ్‌ గంగూలీ

ప్రపంచ మానవ శాస్త్ర దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకొంటారు?

1) మూడో శుక్రవారం (ఫిబ్రవరిలో)

2) మూడో గురువారం (ఫిబ్రవరిలో)

3) మూడో శనివారం (ఫిబ్రవరిలో)

4) మూడో ఆదివారం (ఫిబ్రవరిలో)

