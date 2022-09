Yuvraj Singh | యువీ సాగించిన ఆ విధ్వంసానికి 15 ఏండ్లు..

September 19, 2022 / 12:29 PM IST

అది 2007 టీ20 ప్రపంచకప్. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) నిర్వహించిన తొలి పొట్టి ప్రపంచకప్‌‌లో భాగంగా ఇండియా-ఇంగ్లండ్ మధ్య మ్యాచ్. వేదిక సౌతాఫ్రికాలోని డర్బన్. పదిహేనేండ్లు గడుస్తున్నా ఈ మ్యాచ్ తాలూకూ జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ భారత క్రికెట్ అభిమానుల్లో మెదులుతూనే ఉన్నాయి. భారత్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు యువరాజ్ సింగ్ సృష్టించిన విధ్వంసం ఇప్పటికీ యూట్యూబ్‌లో ఓ క్లాసిక్‌గా మన్ననలు పొందుతూనే ఉంది. అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగిందంటే..!

భారత్-ఇంగ్లండ్ మధ్య కింగ్స్‌మీడ్‌లో జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. ఓపెనర్లు గౌతం గంభీర్ (58), వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (68) లు తొలి వికెట్‌కు 136 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని జతకలిపారు. అప్పటికే ఈ ఇద్దరూ స్టేడియంలో ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపించారు. కానీ అవి చిరుజల్లులే అని అభిమానులకు తర్వాత తెలిసొచ్చింది. అసలు తుఫాను 19వ ఓవర్లో మొదలైంది. ఆ తుఫాను పేరు యువరాజ్ సింగ్. అప్పటికి పాలబుగ్గల పసివాడిగా ఉన్న నేటి ఇంగ్లండ్ దిగ్గజ బౌలర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్‌కు చుక్కలు చూపించాడు యువీ..

ఆ ఓవర్‌కు ముందు ఇంగ్లండ్ ఆల్‌రౌండర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ వేసిన 18వ ఓవర్లో యువీ సిక్సర్ కొట్టాడు. అయితే తన ఓవర్ అయిపోయాక ఫ్లింటాఫ్ వెళ్తూ వెళ్తూ యువరాజ్‌ను ఏదో అనుకుంటూ వెళ్లాడు. అప్పటికే ఫ్లింటాఫ్ దగ్గరికి వెళ్లిన యువీకి ధోని, అంపైర్ నచ్చజెప్పడంతో అతడు ఆగిపోయాడు. కానీ ఫ్లింటాఫ్ మీద కోపాన్నంతా బ్రాడ్‌ బౌలింగ్ మీదకు షిఫ్ట్ చేశాడు యువీ. అంతే.. ఆ తర్వాత జరిగిన విధ్వంసం అంతా ఇంతా కాదు. వరుసగా ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు. తొలి నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టాక.. ఐదో బంతిని వేయడానికి భయంతో వణికిపోయానని బ్రాడ్ ఓ సందర్భంలో చెప్పాడంటే యువీ విధ్వసం ఏ విధంగా సాగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పాపం యువీని మాటలన్నది ఫ్లింటాఫ్ అయితే బలైంది మాత్రం బ్రాడ్.

ఈ మ్యాచ్ నేటి (2007 సెప్టెంబర్ 19)కి 15 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో యువీ ఆరు సిక్సర్ల వీడియో ట్రెండ్ అవుతున్నది. ఆ మ్యాచ్‌లో యువరాజ్.. 12 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ చేశాడు. ఇందులో ఏడు సిక్సర్లు (42 పరుగులు వాటిద్వారే) ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఈ రికార్డు చెక్కు చెదరలేదు. ఈ వీడియోలో యువరాజ్ సిక్సర్ల వర్షంతో పాటు రవిశాస్త్రి కామెంటరీ కూడా అభిమానులును అలరిస్తుంది. తాజాగా యువీ కూడా తన కొడుకుతో కలిసి ఈ మ్యాచ్‌ను చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఓ వీడియోను ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. మరింకెందుకాలస్యం.. ఆ విధ్వంసంపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..



Couldn’t have found a better partner to watch this together with after 15 years 👶 🏏 #15YearsOfSixSixes #ThisDayThatYear #Throwback #MotivationalMonday #GetUpAndDoItAgain #SixSixes #OnThisDay pic.twitter.com/jlU3RR0TmQ

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 19, 2022