January 30, 2024 / 01:21 PM IST

Fire accident: ఫర్నీచర్‌ మార్కెట్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఫర్నీచర్‌ దుకాణాల సముదాయంలోని ఓ దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు చూస్తుండగానే సమీపంలోని పలు దుకాణాలకు విస్తరించాయి. స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకునే లోపే ఆయా దుకాణాల్లోని ఫర్నీచర్‌ పూర్తిగా దగ్ధమైంది.

పంజాబ్‌, హర్యానా రాష్ట్రాల ఉమ్మడి రాజధాని చండీగఢ్‌లో మంగళవారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు. ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని చెప్పారు. ఫర్నీచర్‌ దుకాణాలు తగులబడుతున్న దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Fire broke out at a furniture market in Chandigarh, fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/RR1XrxJcaS

— ANI (@ANI) January 30, 2024