Virat Kohli | రీమిక్స్ పాటకు కలిసి కాలు కదిపిన కోహ్లీ, పాండ్యా.. వీడియో వైరల్

September 19, 2022 / 03:27 PM IST

టీమిండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా ఇద్దరికీ భారీగా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. వీళ్లిద్దరూ కూడా ప్రస్తుతం కెరీర్‌ పీక్స్‌లో ఉన్నారనడం అతిశయోక్తి కాదు. గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి సుమారు రెండు నెలలపాటు గ్యాప్ తీసుకున్న హార్దిక్.. ఐపీఎల్‌తో అద్భుతంగా పునరాగమనం చేశాడు. ఇటీవల ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత కోహ్లీ మళ్లీ మునుపటి ఫామ్ అందుకున్నాడు.

అలాంటి వీళ్లిద్దరూ కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? అదే చేశారిద్దరూ. కోహ్లీ, పాండ్యా కలిసి ‘సే అకాబో’ రీమిక్స్ పాటకు కాలు కదిపారు. ఈ వీడియోను పాండ్యా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేయగా అభిమానులు చాలా సంతోషిస్తున్నారు. జోడీ అంటే ఇలా ఉండాలి అని కొందరు అంటుంటే.. కోహ్లీ ఇలా ఎంజాయ్ చేయడం చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందని మరొరకు కామెంట్ చేశారు.

You know how we do 😎 @imVkohli pic.twitter.com/YAJVUB5bYP

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 18, 2022